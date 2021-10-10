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В Иркутской области перед судом предстанет инструктор по дайвингу

В Иркутской области перед судом предстанет инструктор по дайвингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении инструктора по дайвингу одной из организаций в Листвянке. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, летом 2020 года к инструктору по дайвингу обратился местный житель с просьбой воспользоваться услугами по подводному погружению на Байкале. Мужчина и его знакомая прибыли в Листвянку, получили от сотрудника спортивного центра необходимое снаряжение и приготовились погружаться в воду.

Клиенты центра не обладали специальными знаниями и умениями по данному плаванию, являлись новичками. Инструктор провёл краткий инструктаж и показал основные упражнения при погружении. В ходе их выполнения под водой у девушки началась паника, и она вернулась на берег. Инструктор проигнорировал важные факторы при подводном погружении, зная, что поверхность воды не спокойная, а также плохие условия видимости, он продолжил погружение с мужчиной на глубину более 12 метров, что запрещено для людей без специальной подготовки. Спустя некоторое время 28-летний мужчина погиб в результате баротравмы лёгких.

- Следователями СК установлено, что инструктор с целью экономии своего времени и иных факторов не провёл с указанными лицами должный инструктаж по технике безопасности, не проверил состояние здоровья дайверов и др., - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Следствие завершено. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


суд

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