В Улан-Удэ наградили участников детского конкурса

Были обработаны более 100 заявок



7 октября в Этнографическом музее народов Забайкалья прошло награждение участников конкурса «Детская Верхнеудинская ярмарка», который проходил в онлайн-формате. Были обработаны более 100 заявок. Все юные умельцы показали своё мастерство.



В конкурсе было несколько категорий: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, резьба по дереву, глинопластика, пластилинопластика, вязание, вышивка и войлоковаляние.



Ребята, занявшие призовые места, были награждены дипломами, памятными призами и билетами в музей. Остальные участники получат сертификат об участии по электронной почте, которая была указана в заявке, сообщили в минкультуры Бурятии.

