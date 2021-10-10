Были обработаны более 100 заявок
7 октября в Этнографическом музее народов Забайкалья прошло награждение участников конкурса «Детская Верхнеудинская ярмарка», который проходил в онлайн-формате. Были обработаны более 100 заявок. Все юные умельцы показали своё мастерство.
В конкурсе было несколько категорий: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, резьба по дереву, глинопластика, пластилинопластика, вязание, вышивка и войлоковаляние.
Ребята, занявшие призовые места, были награждены дипломами, памятными призами и билетами в музей. Остальные участники получат сертификат об участии по электронной почте, которая была указана в заявке, сообщили в минкультуры Бурятии.
В Улан-Удэ наградили участников детского конкурса
Общество, Фото:
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