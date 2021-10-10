На севере Бурятии ожидаются осадки

Местами воздух прогреется до +15



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике преимущественно без осадков, по северной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром при прояснении туманы.



Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура днём +10,+15, местами +2,+7.



В Улан-Удэ без осадков. Утром в окрестностях города туманы. Ветер западный 8-13 м/с. Днём ожидается +10,+12.



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