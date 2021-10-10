 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 октября

09 октября

08 октября

Популярное

На севере Бурятии ожидаются осадки

На севере Бурятии ожидаются осадки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами воздух прогреется до +15

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике преимущественно без осадков, по северной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром при прояснении туманы.

Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура днём +10,+15, местами +2,+7.

В Улан-Удэ без осадков. Утром в окрестностях города туманы. Ветер западный 8-13 м/с. Днём ожидается +10,+12.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ совершили огненное подношение
В Улан-Удэ совершили огненное подношение
Общество, 09.10.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Улан-Удэнского дацана, где состоялся огненный ритуал Жинсриг
В Улан-Удэ возле «Лебёдушки» разгуливал гусь
В Улан-Удэ возле «Лебёдушки» разгуливал гусь
Общество, 09.10.2021
«Ищет лебёдушку свою», - шутят горожане
Было — стало: Площадь Революции 2.0
Было — стало: Площадь Революции 2.0
Общество, 09.10.2021
«Тут вам тундра, здесь качели, там фонтан. Вот деревья — осторожно, не наткнитесь!»
В Бурятии рассказали, сколько вакцинированных заболевают COVID-19
В Бурятии рассказали, сколько вакцинированных заболевают COVID-19
Общество, 09.10.2021
В республике появились сёла со 100% вакцинацией от ковида
Ушёл из жизни ветеран прокуратуры Бурятии
Ушёл из жизни ветеран прокуратуры Бурятии
Общество, 09.10.2021
Виктор Звездин дал название Байкальской транспортной прокуратуре
«Сейчас глаза горят»: Борец Евгений Жербаев вернулся в Улан-Удэ
«Сейчас глаза горят»: Борец Евгений Жербаев вернулся в Улан-Удэ
Общество, 09.10.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с торжественной встречи призёра чемпионата мира по борьбе
В Бурятии продолжается рост COVID-19
В Бурятии продолжается рост COVID-19
Общество, 09.10.2021
Суточный прирост заражённых коронавирусом в республике стабильно увеличивается
Четыре района Бурятии остались без интернета
Четыре района Бурятии остались без интернета
Общество, 09.10.2021
По предварительным данным, произошёл обрыв кабеля
В Улан-Удэ прошла творческая встреча с композитором Владимиром Мартыновым
В Улан-Удэ прошла творческая встреча с композитором Владимиром Мартыновым
Общество, 09.10.2021
Собравшиеся обсуждали, как развивается музыка сейчас и какой путь её ждёт
«Желайте только хорошее…»: Солбон лама Аюшеев – о судьбе Тамчинского дацана
«Желайте только хорошее…»: Солбон лама Аюшеев – о судьбе Тамчинского дацана
Общество, 09.10.2021
В 2021 году исполняется 280 лет со времени основания одного из старейших буддийских храмов Российской империи – Тамчинского дацана «Даши Гандан Даржалинг». В преддверии этой знаменательной даты «Байкал-Daily» побеседовал с ширээтэ ламой Тамчинского дацана Солбоном Аюшеевым – о роли духовного в жизни людей, знаковых встречах и впечатлениях


Школьники Забайкалья посоревнуются в киберспорте
Школьники Забайкалья посоревнуются в киберспорте
Общество, 09.10.2021
Лучшая команда представит край в зональном турнире
В Бурятии до +9
В Бурятии до +9
Общество, 09.10.2021
В некоторых районах ожидается усиление ветра 
В Бурятии стартовал конкурс рисунков о ГТО
В Бурятии стартовал конкурс рисунков о ГТО
Общество, 08.10.2021
Победителей наградят памятными призами
В Чите проведут турнир по мини-футболу среди ветеранов
В Чите проведут турнир по мини-футболу среди ветеранов
Общество, 08.10.2021
Открытие соревнований состоится 9 октября
В Иркутской области отпразднуют бурятский Новый год
В Иркутской области отпразднуют бурятский Новый год
Общество, 08.10.2021
Праздник отметят в Жигаловском и Качугском районах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^