Местами воздух прогреется до +15
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике преимущественно без осадков, по северной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром при прояснении туманы.
Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура днём +10,+15, местами +2,+7.
В Улан-Удэ без осадков. Утром в окрестностях города туманы. Ветер западный 8-13 м/с. Днём ожидается +10,+12.
На севере Бурятии ожидаются осадки
Общество, Фото:
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