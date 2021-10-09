По предварительным данным, произошёл обрыв кабеля
Сегодня с 9.10 часов утра часть Бурятии осталась без интернет-связи. Связь пропала в Хоринском, Кижингинском, Еравнинском и Баунтовском районах.
Предположительно, произошёл обрыв кабеля. Случилось это в 90 км от Заиграевского района, сообщается в группе «Еравна-инфо».
К месту аварии выехали три ремонтных бригады.
Четыре района Бурятии остались без интернета
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