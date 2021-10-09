Четыре района Бурятии остались без интернета

В 2021 году исполняется 280 лет со времени основания одного из старейших буддийских храмов Российской империи – Тамчинского дацана «Даши Гандан Даржалинг». В преддверии этой знаменательной даты «Байкал-Daily» побеседовал с ширээтэ ламой Тамчинского дацана Солбоном Аюшеевым – о роли духовного в жизни людей, знаковых встречах и впечатлениях





