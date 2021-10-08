В Улан-Удэ чиновники взялись за грабли

Муниципальные служащие вышли на субботник в сквере «Зодчий»



Сегодня сотрудники администрации Октябрьского района Улан-Удэ во главе с руководителем района Андреем Муравьевым очистили от мусора сквер «Зодчий».



столице Бурятии продолжаются субботники в рамках месячника чистоты, который объявлен с 27 сентября по 23 октября.



- Месячник по уборке территории объявляется два раза в году, весной и осенью. И каждый раз, я принимаю участие. Потому что мы должны любить то место, где живём. Я люблю свой город и борюсь за его чистоту и хочу, чтобы Улан-Удэ стал ещё красивее и чище, - поделился своим настроем участник субботника Борис Ноходоев.



Коллектив навёл порядок в одном из любимых горожанами месте, ведь сквер «Зодчий» победил в народном голосовании и включён в список благоустройства на 2022 год.



- Администрация Октябрьского района практически в полном составе, за исключением дежурных сотрудников, вышли на уборку территории. Вы знаете, что наш сквер победил в народном голосовании и попал под реконструкцию, и мы должны его содержать в полном порядке: в чистоте и уюте, - отметили участники субботника.



Экологические акции проходят в каждом районе города, участие принимают организации и неравнодушные горожане. Месячник завершится 23 октября – в этот день пройдёт общегородской субботник, сообщили в пресс-службе мэрии города.

