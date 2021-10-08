Тема заинтересовала отбывающих наказание
С осуждёнными-учащимися колонии поселения №3 в Улан-Удэ провели мероприятие, посвящённое формированию и развитию когнитивных навыков.
- В ходе мероприятия затронуты вопросы личностного и духовного роста, понятия «успех», «уважение и самоуважение», «патриотизм», «сознание и самосознание», «оптимизм», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
По словам организаторов, осуждённые активно принимали участие в дискуссии.
В Улан-Удэ осуждённым рассказали про когнитивные навыки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юбиляру вручили памятные подарки и денежный сертификат
В городе проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству
Проектировщики разработали эскиз двухэтажного комплекса площадью около 1000 кв. м
Гран-при выиграл представитель Мухоршибирского района
Освящение проведут ламы Буддийской традиционной Сангхи России
Забайкальское издание заняло третье место в номинации «Библиотека в культурной жизни общества»
На благоустройство территории не хватило денег
Муниципальные служащие вышли на субботник в сквере «Зодчий»
Тема заинтересовала отбывающих наказание
Спасателям нравятся фирменные супы коллеги
Прививки ламы ставили в передвижном мобильном пункте
Районы республики поборются за такое звание
Осенний Байкал назвали отличным местом для безлюдных прогулок
Они провели субботник
Информация об инциденте направлена главе района