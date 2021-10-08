В Улан-Удэ осуждённым рассказали про когнитивные навыки

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Тема заинтересовала отбывающих наказание



С осуждёнными-учащимися колонии поселения №3 в Улан-Удэ провели мероприятие, посвящённое формированию и развитию когнитивных навыков.



- В ходе мероприятия затронуты вопросы личностного и духовного роста, понятия «успех», «уважение и самоуважение», «патриотизм», «сознание и самосознание», «оптимизм», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



По словам организаторов, осуждённые активно принимали участие в дискуссии.

