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Школьники Забайкалья посоревнуются в киберспорте

Школьники Забайкалья посоревнуются в киберспорте
Общество,  Фото:pixabay.com
Лучшая команда представит край в зональном турнире

В Забайкальском крае стартует региональный этап четвёртого сезона школьной интеллектуально-киберспортивной лиги. Соревнования пройдут по Dota 2, Hearthstone, электронным шахматам, поиску в интернете на время и Clash Royale.

К соревнованиям допускаются команды общеобразовательных организаций, в состав которых входят учащиеся, достигшие 14 лет на 1 сентября 2021 года. Состав команды: 9 человек основного состава, от 0 до 9 человек в запасном составе.

Игры пройдут с 9 октября по 24 октября. Три лучшие сборные школ будут награждены кубком, грамотами, медалями и денежными призами. Лучшая команда получит квоту в зональный этап и будет представлять Забайкальский край. Об этом сообщает Забайкальское краевое региональное отделение федерации компьютерного спорта России.

Возрастное ограничение 16+
киберспорт компьютерный спорт школа турнир Забайкальский край

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