Школьники Забайкалья посоревнуются в киберспорте

Лучшая команда представит край в зональном турнире



В Забайкальском крае стартует региональный этап четвёртого сезона школьной интеллектуально-киберспортивной лиги. Соревнования пройдут по Dota 2, Hearthstone, электронным шахматам, поиску в интернете на время и Clash Royale.



К соревнованиям допускаются команды общеобразовательных организаций, в состав которых входят учащиеся, достигшие 14 лет на 1 сентября 2021 года. Состав команды: 9 человек основного состава, от 0 до 9 человек в запасном составе.



Игры пройдут с 9 октября по 24 октября. Три лучшие сборные школ будут награждены кубком, грамотами, медалями и денежными призами. Лучшая команда получит квоту в зональный этап и будет представлять Забайкальский край. Об этом сообщает Забайкальское краевое региональное отделение федерации компьютерного спорта России.



Возрастное ограничение 16+

