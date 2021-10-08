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Указатель о бурятах стал призёром конкурса профессиональных книг

Указатель о бурятах стал призёром конкурса профессиональных книг
Общество,  Фото:pixabay.com
Забайкальское издание заняло третье место в номинации «Библиотека в культурной жизни общества»

Библиографический указатель «Буряты Восточного Забайкалья» занял третье место в IX конкурсе Российской библиотечной ассоциации «Лучшая профессиональная книга года – 2021» в номинации «Библиотека в культурной жизни общества». Конкурс проходил в городе Москва.

Итоги проекта «Лучшая профессиональная книга года – 2021» были подведены в выставочном комплексе «Экспоцентр» после торжественного открытия XXXIV Московской международной книжной выставки-ярмарки.

Библиографическое издание «Буряты Восточного Забайкалья» составлено специалистами забайкальской библиотеки имени А.С. Пушкина.

- Над материалами в течение трёх лет работала составитель книги, библиограф краевой библиотеки имени А.С. Пушкина Ольга Алферова. Издание будет интересно учёным, краеведам и всем, кто изучает историю, культуру и традиции бурятского народа. В указателе собраны статьи из научных источников начиная с 2000 по 2021 годы. Книга познакомит с этнической историей, демографией, традициями, духовной и материальной культурой, языком, письменностью и многими другими аспектами, – рассказала директор забайкальской библиотеки имени А.С. Пушкина Елена Сивцова.

В конкурсе «Лучшая профессиональная книга года – 2021» в этом году участвовали 35 федеральных, национальных, региональных, муниципальных библиотек из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Амурской области, Белгородской области, Вологодской области, Забайкальского края и многих других регионов страны. Учреждения представили на суд жюри издания, посвящённые вопросам библиотековедения, книговедения, краеведения, истории библиотек.

Конкурс проходил по четырём номинациям: «В помощь профессионалу», «Библиотека в культурной жизни общества», «Полиграфическое исполнение», специальная номинация «Издания для незрячих и слабовидящих». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 18+
книги конкурс библиотека Забайкальский край

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