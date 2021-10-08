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В Улан-Удэ сотрудники МЧС убрались в Горсаду

В Улан-Удэ сотрудники МЧС убрались в Горсаду
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Они провели субботник

Сегодня в рамках месячника чистоты сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии вышли на уборку прилегающих территорий. Личный состав очистил территорию Горсада от мусора, сухих листьев и веток.

- Участие в подобных мероприятиях - нужное и полезное дело, - отмечают в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Сотрудники МЧС России напоминают жителям республики, что приусадебные участки и прилегающие к ним территории должны содержаться в чистоте, постоянно очищаться от сухой растительности, что предотвращает случаи возгорания в результате неосторожного обращения с огнём.


уборка мусор

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