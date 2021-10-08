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Студенты вузов и ссузов присоединились к уборке Улан-Удэ

Студенты вузов и ссузов присоединились к уборке Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ
В городе проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству

В столице Бурятии с 27 сентября по 23 октября проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству территории города.

С 5 по 8 октября студенты авиационного техникума, Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, Бурятского республиканского индустриального техникума, Бурятского республиканского педагогического колледжа, Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова приняли участие в рамках месячника в экологических акциях на территории Железнодорожного района. Общее количество участников мероприятий составило около 200 человек.

Во время акций были убраны улицы Пушкина, Балдынова, Севастопольская, Пролетарская, Гастелло, а также прилегающие территории к учебным заведениям. Всего было убрано более 300 мешков мусора.

Акции продолжатся на следующей неделе, сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.
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