В некоторых районах ожидается усиление ветра
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 октября по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -9,-14, днём +4,+9.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днём 9-14 м/с. Температура ночью около 0, днём +6,+8.
В Бурятии до +9
Общество, Фото:
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