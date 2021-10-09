В Бурятии до +9

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В некоторых районах ожидается усиление ветра



По данным Бурятского гидрометцентра, 9 октября по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -9,-14, днём +4,+9.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днём 9-14 м/с. Температура ночью около 0, днём +6,+8.



