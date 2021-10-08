В Бурятии начала работу «Байкальская экомузейная школа»

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

Первые выездные мероприятия прошли в Курумканском районе



В образовательных учреждениях Курумканского района Бурятии прошли экологические занятия. Их провели сотрудники музея природы республики в рамках проекта «Байкальская экомузейная школа».



На экозанятиях детям рассказали про особенности природы региона и озера Байкал. Кроме того, им была дана информация про раздельный сбор вторсырья и полезные экологические привычки. В завершение мероприятий школам вручены методические материалы: краеведческие игры, обучающие карточки и интерактивы.



- Рады, что состоялись первые выездные занятия в рамках совместного проекта. На этом наша командная работа не завершается, запланировано ещё много интересных мероприятий, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

