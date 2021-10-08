В Забайкалье впервые состоится турнир по пилонному спорту

В соревнованиях примут участие начинающие спортсмены



В Забайкальском крае впервые пройдёт турнир по пилонному спорту «Новичок». В нём примут участие начинающие спортсмены этого молодого вида спорта. Он только летом текущего года был внесён правительством РФ Федерации в реестр официальных видов спорта России. Мероприятие состоится 10 октября в Чите.



- Желаем участникам удачи и надеемся, что наша молодая организация будет бурно развиваться, и в спорт придут талантливые люди, которые вскоре станут мастерами спорта. Приглашаем спортсменов в студии Читы и Краснокаменска на занятия, – рассказали в федерации пилонного спорта Забайкальского края.



Открытие мероприятия состоится 10 октября в 10:00 в танцевальной студии «Blanche». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Справка



Пилонный спорт – это сложнокоординированный вид спортивной деятельности, объединяющий в себе элементы гимнастики, акробатики, хореографии и актёрского мастерства, которые демонстрируются посредством выполнения технических программ на специальных снарядах – вертикально установленных стальных пилонах.



Возрастное ограничение 0+

