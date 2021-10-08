В Бурятии провели фотосессию для пенсионеров

Мероприятие прошло в парке отдыха
Отдел социальной защиты населения по Закаменскому району Бурятии устроил профессиональную фотосессию для ветеранов отрасли. На мероприятие пригласили визажиста и фотографа, сообщает группа «Закаменск-инфо. 24/7».
Мероприятие прошло в честь Международного дня пожилых людей. По словам организаторов, фотосессия прошла в праздничной атмосфере в городском парке отдыха.
- Все участники мероприятия получили массу положительных эмоций забыв о своих проблемах, отдохнув душой, - отметили в «Закаменск-инфо. 24/7».
После сессии всем ветеранам вручили памятные подарки.
Ветераны социальной защиты поблагодарили за приятно проведённое время, за встречу, за необычный приятный подарок и за красивые фотографии на память.
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Общество, Фото:
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