Интересы определяют с помощью анкеты-подсказки
4 октября в лицее № 27 в Улан-Удэ прошёл профориентационный урок у 8 класса. Урок провела педагог-навигатор Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Бурятии.
- Ребята определили свои интересы с помощью анкеты-подсказки, а также увидели, как проходит консультация специалиста-профориентолога и профессиональные пробы по направлениям деятельности, - рассказала Мария Белькова, педагог ЦОПП РБ.
Школьники абсолютно бесплатно смогут пройти психологическую онлайн-диагностику и посетить профориентационные пробы, чтобы определить индивидуальную профессиональную траекторию, сообщили в пресс-службе республиканского министерства образования.
У школьников Бурятии проходят профориентационные уроки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В коротком ролике выступили актёры Бурятского театра драмы
Вышедшая на свободу женщина выступила перед другими осуждёнными
Одно из предложений касается делян для заготовки дров
Повышение уровня озера может обернуться гибелью краснокнижных представителей флоры и фауны
Деревья высадили на сельской площади
Член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина раскритиковала власти Гусиноозёрска
Штрафы за невыполнение требований о вакцинации для бизнеса могут достигать 500 тысяч
Спортсменке из Бурятии в сетке попались сильнейшие спортсменки мира
Сразу две школы появятся в 100 кварталах
На завершение работ требуется 3,5 млн
Республику представляют 15 участников
Участники коллектива отмечают, что выложились на 100%
Общее число случаев заражений коронавирусом движется к 60 тысячам
Цыдыпова Елена Сергеевна возглавляла клуб «Учитель года Бурятии»
Винновых лиц оштрафовали