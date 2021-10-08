У школьников Бурятии проходят профориентационные уроки

Интересы определяют с помощью анкеты-подсказки



4 октября в лицее № 27 в Улан-Удэ прошёл профориентационный урок у 8 класса. Урок провела педагог-навигатор Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Бурятии.



- Ребята определили свои интересы с помощью анкеты-подсказки, а также увидели, как проходит консультация специалиста-профориентолога и профессиональные пробы по направлениям деятельности, - рассказала Мария Белькова, педагог ЦОПП РБ.



Школьники абсолютно бесплатно смогут пройти психологическую онлайн-диагностику и посетить профориентационные пробы, чтобы определить индивидуальную профессиональную траекторию, сообщили в пресс-службе республиканского министерства образования.

