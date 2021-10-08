В Улан-Удэ прочитали стихотворение возле памятника Алдару Цыденжапову

Артисты Бурятского театра драмы Булат Самбилов и Алексей Михайлов прочитали на видео стихотворение Надежды Цой возле памятника Алдару Цыденжапову. Стихотворение «Памяти Алдара Цыденжапова» было написано в октябре 2010 года:
«Погиб солдат… Ценою жизни
За триста жизней заплатил…
Сгорел в огне, свершая подвиг,
Не зная, что ему – не жить…
Погиб солдат… и мама плачет,
Как плачут миллионы матерей…
Погиб солдат… почти что мальчик,
Спасая от беды друзей…
Слезу смахнёт отец упрямо,
Ведь сын – Герой! Всегда живой!!!
Мужчиной настоящим воспитали
Родители отхона своего…
Погиб солдат… Алдар…, и слава
Его останется в сердцах!
И убаюкает нирвана Бурята,
Презирающего страх…».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 2018 года ежегодно в День подвига Героя России Алдара Цыденжапова, 24 сентября, проводится митинг памяти. В этом году исполнилось 11 лет подвигу юного земляка-героя.
На акцию памяти в сентябре прибыли военнослужащие Военно-морского флота, экипаж корвета «Алдар Цыденжапов».
Справка:
Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.
16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.
Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское в Забайкальском крае. Именем героя также названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.
Его имя присвоено школе № 57 в Улан-Удэ. В столице Бурятии установлен памятник Герою.
Новейший корвет, построенный для Тихоокеанского флота, носит имя «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».