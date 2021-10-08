Вышедшая на свободу женщина выступила перед другими осуждёнными
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся ритуал по условно-досрочному освобождению осуждённой.
- Женщина, которой судом предоставлено право на условно-досрочное освобождение, выступила перед другими осуждёнными. Она рассказала о том, как она добилась этого права, призвала не нарушать режим содержания, стремиться выйти из исправительного учреждения досрочно, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Начальник отряда произнес напутственные слова, пожелал освободившейся женщине удачи и выразил надежду, на то, что все её планы реализуются.
В женской колонии в Улан-Удэ прошёл ритуал освобождения
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