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В женской колонии в Улан-Удэ прошёл ритуал освобождения

В женской колонии в Улан-Удэ прошёл ритуал освобождения
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Вышедшая на свободу женщина выступила перед другими осуждёнными

В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся ритуал по условно-досрочному освобождению осуждённой.

- Женщина, которой судом предоставлено право на условно-досрочное освобождение, выступила перед другими осуждёнными. Она рассказала о том, как она добилась этого права, призвала не нарушать режим содержания, стремиться выйти из исправительного учреждения досрочно, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Начальник отряда произнес напутственные слова, пожелал освободившейся женщине удачи и выразил надежду, на то, что все её планы реализуются.


колония осужденные

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