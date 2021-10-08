В женской колонии в Улан-Удэ прошёл ритуал освобождения

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Вышедшая на свободу женщина выступила перед другими осуждёнными



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся ритуал по условно-досрочному освобождению осуждённой.



- Женщина, которой судом предоставлено право на условно-досрочное освобождение, выступила перед другими осуждёнными. Она рассказала о том, как она добилась этого права, призвала не нарушать режим содержания, стремиться выйти из исправительного учреждения досрочно, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Начальник отряда произнес напутственные слова, пожелал освободившейся женщине удачи и выразил надежду, на то, что все её планы реализуются.





