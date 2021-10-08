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В Бурятии ветеран труда отметила 95-летие

В Бурятии ветеран труда отметила 95-летие
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбиляру вручили памятные подарки и денежный сертификат

В Заиграевском районе Бурятии ветеран труда отпраздновала 95-летний юбилей. Ираида Фёдоровна родилась на Дальнем Востоке в Еврейской автономной области. Судьба распорядилась так, что после смерти матери она пятилетней девочкой с отцом и братом переехала в Бурятию, в посёлок Горхон.

- Детство моё закончилось с наступлением войны. Мне тогда было всего 13 лет. Вместе с другими детьми военного времени мы пошли трудиться. Через наш посёлок проходит железная дорога, вот мы и пошли работать туда. Тяжело было, но мы не жаловались, трудились наравне со взрослыми. Мысли о Победе придавали нам терпения, энергии и силы, – вспоминает годы войны Ираида Фёдоровна.

После войны она продолжала работать простым рабочим, в 1962 году получила образование и по приглашению стала вести бухгалтерию железнодорожной организации посёлка Горхон. Здесь она трудилась до выхода на заслуженный отдых.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, Ираида Фёдоровна имеет награды, благодарности за самоотверженный труд в военные годы, звание труженика тыла и медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Она является ветераном труда.

- В свои 95 лет она полна сил, энергии и бодрости. Весёлая и улыбчивая женщина, хорошая мама, добрая бабушка для своих внуков и правнуков, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Заиграевскому району. – Ираиде Фёдоровне вручены памятные подарки и сертификат на единовременную денежную выплату.
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