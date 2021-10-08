Деревья высадили на сельской площади
Учащиеся Петропавловской школы №1 и студенты Джидинского многопрофильного техникума на центральной площади села Петропавловка высадили саженцы ели.
Посадочный материал, техника предоставили районная администрация и
Джидинский лесхоз, сообщается в группе «Джида-инфо. 24/7».
- Меняемся к лучшему! – говорят местные жители.
В Бурятии школьники и студенты высадили ели
Общество, Фото:
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