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В Бурятии школьники и студенты высадили ели

В Бурятии школьники и студенты высадили ели
Общество,  Фото:"Джида-инфо"
Деревья высадили на сельской площади

Учащиеся Петропавловской школы №1 и студенты Джидинского многопрофильного техникума на центральной площади села Петропавловка высадили саженцы ели.

Посадочный материал, техника предоставили районная администрация и
Джидинский лесхоз, сообщается в группе «Джида-инфо. 24/7».

- Меняемся к лучшему! – говорят местные жители.
саженцы деревьев

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