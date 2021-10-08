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Братчанин выиграл юниорский кубок Дэвиса

Братчанин выиграл юниорский кубок Дэвиса
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Командный международный турнир проходил в Турции

16-летний спортсмен из Братска в составе сборной России завоевал «золото» в командном международном турнире «Кубок Дэвиса» среди юниоров, который проходил с 28 сентября по 3 октября в Анталье. В финальном турнире приняли участие 16 сборных команд из разных стран.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, команда России на групповом этапе уступила Мексике, обыграв при этом Болгарию и Тунис. В четвертьфинале россияне одолели Канаду, в 1/2 финала выиграли у Аргентины, а в решающей встрече одержали победу над Францией.

- Для тенниса Иркутской области – это очень хороший результат. Данил П. был включён в резервный состав сборной команды России после успешных выступлений на трёх межрегиональных турнирах. В основном составе сборной страны Данил с начала 2021 года. Затем по итогам отборов он вошёл в сборную для участия в юниорском кубке Дэвиса, - рассказала президент федерации тенниса Иркутской области Алёна Змановская.
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