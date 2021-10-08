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В Чите проведут турнир по мини-футболу среди ветеранов

В Чите проведут турнир по мини-футболу среди ветеранов
Общество,  Фото:pixabay.com
Открытие соревнований состоится 9 октября

В столице Забайкалья пройдёт турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет, Соревнования посвящены памяти спортивного журналиста Владимира Галактионова.

- Турнир является традиционным, в котором принимают участие прославленные забайкальские футболисты. Он проводится с 2002 года и является данью памяти Владимира Галактионова, который большую часть своей жизни отдал освещению спортивной жизни региона, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

Открытие мероприятия состоится 9 октября в 10:00. Соревнования проведут на стадионе средней общеобразовательной школы №11 города Чита. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Справка

Владимир Александрович Галактионов – журналист, спортивный обозреватель, член Союза журналистов СССР и Российской Федерации, первый редактор газеты «Чита спортивная». В 1962 году окончил историко-филологический факультет Читинского государственного педагогического института. Работал корреспондентом в редакции областной молодёжной газеты «Комсомолец Забайкалья». Им был собран богатый материал о местах боевой славы. Последующие 25 лет он посвятил работе на Читинском государственном телевидении и радио. Был редактором и ведущим военно-патриотической программы «Воин Забайкалья».

Владимир Галактионов активно занимался спортом, а точнее лёгкой атлетикой, также очень любил футбол. Сам играл и был комментатором во время игр читинской футбольной команды. С 2002 года проводятся футбольные турниры ветеранов памяти Владимира Галактионова.

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Чита мини-футбол спорт турнир ветераны

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