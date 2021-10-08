В Бурятии проходит отборочный этап «Абилимпикса»

Республику представляют 15 участников



С 4 по 17 октября во всех российских регионах проходит отборочный этап VII национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».



Конкурсанты соревнуются в очно-дистанционном формате по 75 компетенциям, в каждой из которых будут выбраны пять сильнейших. В ноябре они отправятся на VII Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву.



Соревнования отборочного этапа в Бурятии проходят на четырёх площадках. Это Бурятский республиканский информационно-экономический техникум, специальная (коррекционная) школа-интернат № 2, специальная (коррекционная) школа № 3 и ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие».



Республику представляют 15 участников – победители и призёры IV регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям «Сетевое и системное администрирование», «Обработка текста», «Мастер ОЦИ», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Робототехника», «Социальная работа», «Малярное дело» «Поварское дело», «Швея», «Столярное дело», «Бисероплетение».



В соревнованиях по категориям «школьники» и «студенты» участвуют представители специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 2, специальной коррекционной общеобразовательной школы № 3, средней школы № 60 социальной адаптации детей-инвалидов, Бурятского республиканского информационно-экономического техникума (БРИЭТ), Байкальского многопрофильного колледжа, БГСХА, БГУ, «специалисты» - из БРИЭТа, Специализированного жилого дома инвалидов-колясочников, Централизованной библиотечной системы Тарбагатайского района.



Все участники на протяжении нескольких месяцев готовились к конкурсу со своими наставниками.





По информации Бурятского республиканского информационно-экономического техникума

