 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 октября

07 октября

Популярное

В Бурятии проходит отборочный этап «Абилимпикса»

В Бурятии проходит отборочный этап «Абилимпикса»
Общество,  Фото:pixabay.com
Республику представляют 15 участников

С 4 по 17 октября во всех российских регионах проходит отборочный этап VII национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Конкурсанты соревнуются в очно-дистанционном формате по 75 компетенциям, в каждой из которых будут выбраны пять сильнейших. В ноябре они отправятся на VII Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву.

Соревнования отборочного этапа в Бурятии проходят на четырёх площадках. Это Бурятский республиканский информационно-экономический техникум, специальная (коррекционная) школа-интернат № 2, специальная (коррекционная) школа № 3 и ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие».

Республику представляют 15 участников – победители и призёры IV регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям «Сетевое и системное администрирование», «Обработка текста», «Мастер ОЦИ», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Робототехника», «Социальная работа», «Малярное дело» «Поварское дело», «Швея», «Столярное дело», «Бисероплетение».

В соревнованиях по категориям «школьники» и «студенты» участвуют представители специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 2, специальной коррекционной общеобразовательной школы № 3, средней школы № 60 социальной адаптации детей-инвалидов, Бурятского республиканского информационно-экономического техникума (БРИЭТ), Байкальского многопрофильного колледжа, БГСХА, БГУ, «специалисты» - из БРИЭТа, Специализированного жилого дома инвалидов-колясочников, Централизованной библиотечной системы Тарбагатайского района.

Все участники на протяжении нескольких месяцев готовились к конкурсу со своими наставниками.


По информации Бурятского республиканского информационно-экономического техникума
Абилимпикс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии набирает обороты
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии набирает обороты
Общество, 08.10.2021
Общее число случаев заражений коронавирусом движется к 60 тысячам
В Бурятии ушла из жизни известный учитель
В Бурятии ушла из жизни известный учитель
Общество, 08.10.2021
Цыдыпова Елена Сергеевна возглавляла клуб «Учитель года Бурятии»
В Улан-Удэ дорожники работали без трудовых договоров
В Улан-Удэ дорожники работали без трудовых договоров
Общество, 08.10.2021
Работодателя оштрафовали за нарушение 
В Бурятии пенсионерке не засчитали 12 лет стажа
В Бурятии пенсионерке не засчитали 12 лет стажа
Общество, 08.10.2021

Женщина обратилась в прокуратуру 
В Иркутской области разыграют кубок по пауэрлифтингу
В Иркутской области разыграют кубок по пауэрлифтингу
Общество, 08.10.2021
В соревнованиях по классическому троеборью примут участие юноши и девушки до 18 лет
В Бурятии местами до +5
В Бурятии местами до +5
Общество, 08.10.2021
Возможны небольшие осадки
В Бурятии проведут чемпионат по велогонкам в гору
В Бурятии проведут чемпионат по велогонкам в гору
Общество, 07.10.2021
Соревнования состоятся в Улан-Удэ 17 октября
В Забайкалье обсудят историю бурятского народа
В Забайкалье обсудят историю бурятского народа
Общество, 07.10.2021
В Агинском округе проведут краеведческие дискуссии
В Бурятии стартует чемпионат по мини-футболу
В Бурятии стартует чемпионат по мини-футболу
Общество, 07.10.2021
В играх примут участие любительские команды
Жителей Бурятии приглашают на конкурс-челлендж «Я горжусь»
Жителей Бурятии приглашают на конкурс-челлендж «Я горжусь»
Общество, 07.10.2021
Победители смогут принять участие в бале «Звёзды студенческого спорта»
В Чите выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»
В Чите выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»
Общество, 07.10.2021
Проголосовать можно за один из пяти вариантов
По итогам проекта «Байкал – Аляска» разработают маршруты для туристов
По итогам проекта «Байкал – Аляска» разработают маршруты для туристов
Общество, 07.10.2021
Проект могут включить в перечень национальных туристских маршрутов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^