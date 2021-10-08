Победителей наградят памятными призами
С 7 октября в Бурятии начался приём детских рисунков в рамках республиканского конкурса «Я рисую ГТО». Принять участие могут дети в возрасте от 6 до 15 лет.
Работы, посвящённые комплексу ГТО и здоровому образу жизни, принимаются до 27 октября на электронную почту gto03bur@yandex.ru. Они должны иметь сопроводительную информацию с ФИО участника, данными о возрасте, наименовании образовательного учреждения, темой работы и контактным телефоном. Жюри конкурса будет оценивать воплощение темы конкурса, авторский подход, оригинальность и качество исполнения.
В конкурсе будут присуждены I, II, III места по 4 возрастным группам: дошкольники до 7 лет; дети в возрасте от 7 до 9 лет; дети в возрасте от 9 до 12 лет; дети в возрасте от 12 до 15 лет. Также будет определён победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» по наибольшему количеству «лайков» в группе ВФСК ГТО 03 в социальной сети «ВКонтакте». Голосование будет проходить с 27 по 29 октября. Победители и призёры будут награждены грамотами и памятными призами с символикой комплекса ГТО.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте регионального оператора gto03.ru и в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал конкурс рисунков о ГТО
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