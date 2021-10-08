Винновых лиц оштрафовали
С 1 сентября управлением Роспотребнадзора по Бурятии проверено 11 объектов общественного питания социальных учреждений - школы, детские дошкольные учреждения, объекты социального назначения. Нарушения в части организации питания выявлены на шести объектах.
Было исследовано 20 проб продовольственного сырья и готового питания на санитарно-химические и микробиологические показатели.
- Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольно-надзорных мероприятий, явились: недостаточный контроль за поступающими пищевыми продуктами и продовольственным сырьём, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к санитарному состоянию и содержанию производственных помещений, нарушение требований ведения необходимой документации, несоблюдение режима дезинфекции оборудования, инвентаря и посуды, - сообщили в пресс-службе упраления.
За нарушения санитарного законодательства при организации питания детей должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
По всем случаям нарушений, выявленных в ходе надзора, выданы предписания по устранению нарушений с установленными сроками исполнения.
В Бурятии выявлены нарушения при организации питания детей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина обратилась в прокуратуру
Устройства установлены бесплатно
В соревнованиях по классическому троеборью примут участие юноши и девушки до 18 лет
Возможны небольшие осадки
Соревнования состоятся в Улан-Удэ 17 октября
В Агинском округе проведут краеведческие дискуссии
В играх примут участие любительские команды
Победители смогут принять участие в бале «Звёзды студенческого спорта»
Проголосовать можно за один из пяти вариантов
Проект могут включить в перечень национальных туристских маршрутов
Капитальный ремонт длился два года
«Звездой Дальнего Востока» поощрят за самое эффективное освоение земельного участка
Через центры можно будет подать документы для включения в список коренных малочисленных народов
В Бурятию приехали команды из Омска, Красноярска, Читы, Сургута и Кызыла
В Улан-Удэ прилетает один из известных и талантливых музыкантов России и Беларуси, лауреат Дельфийских игр Максим Павлов. А в ноябре состоится гала-концерт лауреатов и гостей творческого проекта «Музыка Родины». «Байкал-Daily» побеседовал с народной артисткой Республики Бурятия Ольгой Жигмитовой – о самобытном таланте нашего гостя, тонкостях творческого гранта-конкурса и о том, что значат подобные встречи для наших земляков