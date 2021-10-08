В Бурятии выявлены нарушения при организации питания детей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Винновых лиц оштрафовали



С 1 сентября управлением Роспотребнадзора по Бурятии проверено 11 объектов общественного питания социальных учреждений - школы, детские дошкольные учреждения, объекты социального назначения. Нарушения в части организации питания выявлены на шести объектах.



Было исследовано 20 проб продовольственного сырья и готового питания на санитарно-химические и микробиологические показатели.



- Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольно-надзорных мероприятий, явились: недостаточный контроль за поступающими пищевыми продуктами и продовольственным сырьём, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к санитарному состоянию и содержанию производственных помещений, нарушение требований ведения необходимой документации, несоблюдение режима дезинфекции оборудования, инвентаря и посуды, - сообщили в пресс-службе упраления.



За нарушения санитарного законодательства при организации питания детей должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.



По всем случаям нарушений, выявленных в ходе надзора, выданы предписания по устранению нарушений с установленными сроками исполнения.



