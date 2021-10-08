В Бурятии увеличилось число браконьерств

Также выросло число мошенничеств



В январе – сентябре 2021 года в Бурятии зарегистрированы 15 965 преступлений, что на 1,1 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года (15 791).



Возросло число разбоев (+16,7 %), мошенничеств (+32 %), вымогательств (+87,1 %), преступлений, связанных с незаконной охотой (+70 %).



В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑25,5 %), краж (-6,2 %), в том числе с проникновением в квартиры (-21 %), грабежей (-24,5 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-28,3 %), хулиганств (-43,8 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑22,3 %), неправомерных завладений транспортными средствами (-10,8 %), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-15,2 %) и наркотиков (-5,4 %).



На 5,5 % сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 29 % (в январе – сентябре 2020 года – 31 %).



Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 21,6 % и составило 2 824.



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

