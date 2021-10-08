Семинар провела прокуратура
Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики принял участие в семинаре, проводимом Республиканской службой государственного и жилищного надзора. Мероприятие прошло с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
- Семинар посвящён вопросам предупреждения и противодействия коррупции. Основная тема встречи – стандарты антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего, порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов, запреты и ограничения на государственной гражданской службе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Представитель надзорного ведомства разъяснил уголовно-правовую ответственность за коррупционные деяния, рассказал о типичных нарушениях законодательства о противодействии коррупции, привёл примеры прокурорской практики.
Сотрудникам жилнадзора Бурятии напомнили антикоррупционный закон
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