В Бурятии пенсионерке не засчитали 12 лет стажа

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина обратилась в прокуратуру



Жительница улуса Цолга Мухоршибирского района Бурятии заявила в прокуратуру о нарушении её пенсионных прав.



Установлено, что пенсионным органом произведён перерасчёт размера пенсии заявительницы и взыскана излишне выплаченная пенсия. Это решение мотивировано неподтверждением 12-летнего стажа работы в должности повара в сельскохозяйственной организации.



В ходе прокурорской проверки получены доказательства – архивные документы, пояснения бывших коллег, свидетельствующие о работе женщины в этой организации.



В суд было направлено исковое заявление об обязании пенсионного органа включить периоды работы в сельскохозяйственной организации в стаж, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, и выплатить заявительнице недополученную пенсию с июня 2020 года.



Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск.



Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

