В Бурятии пенсионерке не засчитали 12 лет стажа

Женщина обратилась в прокуратуру
Жительница улуса Цолга Мухоршибирского района Бурятии заявила в прокуратуру о нарушении её пенсионных прав.
Установлено, что пенсионным органом произведён перерасчёт размера пенсии заявительницы и взыскана излишне выплаченная пенсия. Это решение мотивировано неподтверждением 12-летнего стажа работы в должности повара в сельскохозяйственной организации.
В ходе прокурорской проверки получены доказательства – архивные документы, пояснения бывших коллег, свидетельствующие о работе женщины в этой организации.
В суд было направлено исковое заявление об обязании пенсионного органа включить периоды работы в сельскохозяйственной организации в стаж, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, и выплатить заявительнице недополученную пенсию с июня 2020 года.
Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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