Устройства установлены бесплатно
В Баргузинском районе Бурятии установили пожарные извещатели в патронажных семьях - многодетных и семьях, находящиеся в социально-опасном положении. Это устройство считается одним из самых эффективных устройств обнаружения и предупреждения возгораний на самой ранней стадии его возникновения.
Устройства установлены в рамках реализации муниципальной программы и межведомственной акции «Пожарный извещатель в каждой дом»
В мероприятии участвовали специалисты муниципального образования, социальной защиты населения и комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы Баргузинского района ГУ МЧС России по Бурятии и 1-го Баргузинского отряда Государственной противопожарной службы.
В ходе мероприятия в 16 семьях на безвозмездной основе были установлены автономные пожарные извещатели. Работники служб осмотрели помещения, провели профилактические беседы как со взрослыми, так с детьми, в частности, о соблюдении требований пожарной безопасности, рассказали семьям правила эксплуатации пожарных извещателей.
Как отмечают специалисты, это устройство позволяет не только сберечь жилье от пожара, но и спасти жизни людей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В районе Бурятии 16 семьям установили пожарные извещатели
Общество, Фото:
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