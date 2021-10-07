 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 октября

06 октября

Популярное

В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку в 112 тысяч

В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку в 112 тысяч
Общество,  Фото:pexels.com
За сутки выявили почти 400 больных

По состоянию на 7 октября в Иркутской области официально подтверждено 112 096 случаев заражений коронавирусной инфекции. Суточный прирост составил 390 больных.

Зарегистрировано 5016 летальных случаев, 450 случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровело 101 581 человек.

По всем случаям регистрации новой коронавирусной инфекции определен круг контактных, с передачей их для медицинского наблюдения и лабораторного обследования, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 59 678 случаев заражения с начала пандемии. За сутки выявили 111 больных.
коронавирус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ожидается сильный ветер и мокрый снег
В Бурятии ожидается сильный ветер и мокрый снег
Общество, 07.10.2021
Стал известен прогноз погоды на выходные
В Улан-Удэ представили нового директора оперного театра
В Улан-Удэ представили нового директора оперного театра
Общество, 07.10.2021
Дмитрий Дылыков вернулся в Бурятию из Забайкалья, где трудился замминистра культуры
Педагогов в Бурятии обязали вакцинироваться от ковида и от гриппа
Педагогов в Бурятии обязали вакцинироваться от ковида и от гриппа
Общество, 07.10.2021
Об этом заявил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев
В Улан-Удэ студенты собрали 23 мешка мусора
В Улан-Удэ студенты собрали 23 мешка мусора
Общество, 07.10.2021
Студенты БРИТ убирались в Железнодорожном районе
В Бурятии ликвидировали «очаг птичьего гриппа»
В Бурятии ликвидировали «очаг птичьего гриппа»
Общество, 07.10.2021
В республике прошли межсубъектные командно-штабные учения
В Бурятии осуждённые померились силами
В Бурятии осуждённые померились силами
Общество, 07.10.2021
В колонии отметили День спортсменов
В Бурятии добровольные пожарные прошли обучение
В Бурятии добровольные пожарные прошли обучение
Общество, 07.10.2021
Добровольные пожарные получили средства индивидуальной защиты
Жители Бурятии привыкли к номеру 112
Жители Бурятии привыкли к номеру 112
Общество, 07.10.2021
В сентябре на номер 112 позвонили свыше 36 тысяч раз
В Улан-Удэ на берег реки вывалили тротуарную плитку
В Улан-Удэ на берег реки вывалили тротуарную плитку
Общество, 07.10.2021
За нелегальную свалку на берегу грозит крупный штраф 
В Бурятии СМИ передали книги для пациентов тубдиспансера
В Бурятии СМИ передали книги для пациентов тубдиспансера
Общество, 07.10.2021
Подобная акция в республике проходит впервые
В Бурятии планируют отменить праздник в честь открытия дацана
В Бурятии планируют отменить праздник в честь открытия дацана
Общество, 07.10.2021
Решение принял районный оперштаб по борьбе с коронавирусом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^