За сутки выявили почти 400 больных
По состоянию на 7 октября в Иркутской области официально подтверждено 112 096 случаев заражений коронавирусной инфекции. Суточный прирост составил 390 больных.
Зарегистрировано 5016 летальных случаев, 450 случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровело 101 581 человек.
По всем случаям регистрации новой коронавирусной инфекции определен круг контактных, с передачей их для медицинского наблюдения и лабораторного обследования, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 59 678 случаев заражения с начала пандемии. За сутки выявили 111 больных.
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку в 112 тысяч
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