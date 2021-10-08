В Иркутской области разыграют кубок по пауэрлифтингу



Победителей и призёров в отдельных весовых категориях и абсолютном первенстве наградят медалями, кубками и грамотами. Об этом сообщает федерация пауэрлифтинга Иркутской области.



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С 9 по 10 октября в городе Бирюсинск пройдёт открытый кубок Иркутской области по классическому троеборью среди юношей и девушек до 18 лет. В нём могут принять участие спортсмены, достигшие 11 лет на момент соревнований.Кубок разыграют в ДЮСШ Бирюсинска в весовых категориях у девушек: 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, свыше 63 кг. У юношей: 43 кг, 48 кг, 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, свыше 93 кг.