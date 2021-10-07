В играх примут участие любительские команды
В Бурятии объявлено о проведении соревнований по мини-футболу в залах «Чемпионат любительской футбольной лиги РБ». Начало турнира запланировано на 12 октября.
Соревнования пройдут в игровом формате 5 на 5. Командам предстоит сыграть 2 тайма по 20 минут.
Заседание судейской коллегии состоится 8 октября в 19:30 в школе №42 города Улан-Удэ. Явка представителей команд строго обязательна: будут определяться окончательный формат проведения и организационные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба ЛФЛ РБ.
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В Бурятии стартует чемпионат по мини-футболу
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