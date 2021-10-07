В Бурятии ликвидировали «очаг птичьего гриппа»

Общество, Фото: управление ветеринарии Бурятии

В республике прошли межсубъектные командно-штабные учения



1 октября в селе Выдрино Кабанского района Бурятии специалисты ветеринарной службы республики вместе с коллегами Иркутской ветеринарной службы провели межсубъектные командно-штабные учения по ликвидации возможного очага высокопатогенного птичьего гриппа.



- Подобные учения призваны повысить эффективность работы по предупреждению и ликвидации очаговых заболеваний, что крайне важно в связи с напряжённой эпизоотической ситуацией по гриппу птиц. Поскольку в случае возникновения подобных заболеваний на территории республики для предотвращения дальнейшего распространения инфекции необходимо оперативно принимать решения. С этой целью необходимо проводить подобные учения как можно чаще, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по Бурятии.



В ходе учений специалисты ветеринарной службы республики провели процедуру отбора и доставки проб биологического, патологического материала в ветеринарную лабораторию. Кроме того, специалисты продемонстрировали работу спецтехники и средств индивидуальной защиты при обработке животноводческих объектов, прилегающей территории, техники и персонала службы.



Противоэпизоотическая комиссия наметила меры по ликвидации очага заболевания, чтобы не допустить распространения эпизоотии. В селе, по легенде, где выявили очаг инфекции, выставили круглосуточные ветеринарно-полицейские посты, перекрыли дороги и установили дезбарьеры. Кроме того, провели тщательную дезинфекцию помещений, где содержали домашнюю птицу, а также оборудования и инвентаря.





