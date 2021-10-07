В республике прошли межсубъектные командно-штабные учения
1 октября в селе Выдрино Кабанского района Бурятии специалисты ветеринарной службы республики вместе с коллегами Иркутской ветеринарной службы провели межсубъектные командно-штабные учения по ликвидации возможного очага высокопатогенного птичьего гриппа.
- Подобные учения призваны повысить эффективность работы по предупреждению и ликвидации очаговых заболеваний, что крайне важно в связи с напряжённой эпизоотической ситуацией по гриппу птиц. Поскольку в случае возникновения подобных заболеваний на территории республики для предотвращения дальнейшего распространения инфекции необходимо оперативно принимать решения. С этой целью необходимо проводить подобные учения как можно чаще, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по Бурятии.
В ходе учений специалисты ветеринарной службы республики провели процедуру отбора и доставки проб биологического, патологического материала в ветеринарную лабораторию. Кроме того, специалисты продемонстрировали работу спецтехники и средств индивидуальной защиты при обработке животноводческих объектов, прилегающей территории, техники и персонала службы.
Противоэпизоотическая комиссия наметила меры по ликвидации очага заболевания, чтобы не допустить распространения эпизоотии. В селе, по легенде, где выявили очаг инфекции, выставили круглосуточные ветеринарно-полицейские посты, перекрыли дороги и установили дезбарьеры. Кроме того, провели тщательную дезинфекцию помещений, где содержали домашнюю птицу, а также оборудования и инвентаря.
В Бурятии ликвидировали «очаг птичьего гриппа»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Студенты БРИТ убирались в Железнодорожном районе
В республике прошли межсубъектные командно-штабные учения
В колонии отметили День спортсменов
Добровольные пожарные получили средства индивидуальной защиты
В сентябре на номер 112 позвонили свыше 36 тысяч раз
За нелегальную свалку на берегу грозит крупный штраф
Подобная акция в республике проходит впервые
Решение принял районный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Первый в Бурятии донор почки удостоилась почётного знака «Дарящему часть себя»
Туристов нацпарка просят быть бдительными
Герб и флаг зарегистрированы Геральдическим советом при президенте России
В Тункинском районе проводят экологические акции
Праздник для детишек организовали под окнами больницы
На изготовление палантина потребовалось полкило пряжи
На церемонии закрытия российско-монгольского учения «Селенга» прошло торжественное шествие и пролетели вертолёты. ВИДЕО