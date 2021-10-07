В Бурятии осуждённые померились силами

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В колонии отметили День спортсменов



В исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрск провели соревнования по силовым видам спорта. Осуждённые соревновались в таких видах спорта, как гиревой спорт, жим на брусьях и армрестлинг.



Мероприятие приурочили к празднованию Всероссийского дня спортсменов силовых видов спорта. Победителям соревнований вручены кубки, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





