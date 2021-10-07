 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 октября

06 октября

Популярное

Оркестр Читы стал лауреатом всероссийского фестиваля

Оркестр Читы стал лауреатом всероссийского фестиваля
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
В финале мероприятия приняли участие 40 коллективов

Муниципальный духовой оркестр города Чита стал лауреатом первой степени всероссийского фестиваля-конкурса духового и инструментального исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи», который проходил в Иркутске со 2 по 4 октября. Примечательно, что главному дирижёру оркестра Андрею Гандзию исполнится в этом году 82 года.

По его словам, на фестивале коллектив получил не только высокую оценку жюри и всего профессионального сообщества, но и восторженные отзывы иркутских зрителей, которые неоднократно вызывали музыкантов на бис и кричали: «Браво, читинцы!»

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, в мероприятии приняли участие 40 коллективов, прошедших отборочный этап. Всего своё творчество представили 500 исполнителей из Бурятии, Якутии, Иркутской, Оренбургской, Нижегородской, Амурской, Кемеровской, Новосибирской, Тюменской областей, Приморского, Хабаровского, Красноярского краёв, а также Донецкой Народной республики. Мастерство участников оценивало жюри, в состав которого вошли специалисты в области духового инструментального исполнительства из Москвы и Новосибирска. Гран-при фестиваля получил саксофонист из Красноярска Борис Карякин.
оркестр Чита Забайкальский край фестиваль музыка духовой оркестр Иркутск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске автобусы станут зелёные, а трамваи – синие
В Иркутске автобусы станут зелёные, а трамваи – синие
Общество, 07.10.2021
Для окраски общественного транспорта будут использовать определённые цвета
В Бурятии выбрали лучших молодых учёных
В Бурятии выбрали лучших молодых учёных
Общество, 07.10.2021
Победителями и призёрами в 4 номинациях стали 13 человек
Оркестр Читы стал лауреатом всероссийского фестиваля
Оркестр Читы стал лауреатом всероссийского фестиваля
Общество, 07.10.2021
В финале мероприятия приняли участие 40 коллективов
Иркутянка вошла в десятку лучших директоров школ России
Иркутянка вошла в десятку лучших директоров школ России
Общество, 07.10.2021
Победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Кремлёвском дворце 10 октября
В Улан-Удэ реконструируют здание театра кукол «Ульгэр»
В Улан-Удэ реконструируют здание театра кукол «Ульгэр»
Общество, 07.10.2021
На эти цели выделят более 900 млн рублей
В Бурятии ожидается сильный ветер и мокрый снег
В Бурятии ожидается сильный ветер и мокрый снег
Общество, 07.10.2021
Стал известен прогноз погоды на выходные
В Улан-Удэ представили нового директора оперного театра
В Улан-Удэ представили нового директора оперного театра
Общество, 07.10.2021
Дмитрий Дылыков вернулся в Бурятию из Забайкалья, где трудился замминистра культуры
Педагогов в Бурятии обязали вакцинироваться от ковида и от гриппа
Педагогов в Бурятии обязали вакцинироваться от ковида и от гриппа
Общество, 07.10.2021
Об этом заявил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев
В Улан-Удэ студенты собрали 23 мешка мусора
В Улан-Удэ студенты собрали 23 мешка мусора
Общество, 07.10.2021
Студенты БРИТ убирались в Железнодорожном районе
В Бурятии ликвидировали «очаг птичьего гриппа»
В Бурятии ликвидировали «очаг птичьего гриппа»
Общество, 07.10.2021
В республике прошли межсубъектные командно-штабные учения
В Бурятии осуждённые померились силами
В Бурятии осуждённые померились силами
Общество, 07.10.2021
В колонии отметили День спортсменов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^