Оркестр Читы стал лауреатом всероссийского фестиваля

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

В финале мероприятия приняли участие 40 коллективов



Муниципальный духовой оркестр города Чита стал лауреатом первой степени всероссийского фестиваля-конкурса духового и инструментального исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи», который проходил в Иркутске со 2 по 4 октября. Примечательно, что главному дирижёру оркестра Андрею Гандзию исполнится в этом году 82 года.



По его словам, на фестивале коллектив получил не только высокую оценку жюри и всего профессионального сообщества, но и восторженные отзывы иркутских зрителей, которые неоднократно вызывали музыкантов на бис и кричали: «Браво, читинцы!»



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, в мероприятии приняли участие 40 коллективов, прошедших отборочный этап. Всего своё творчество представили 500 исполнителей из Бурятии, Якутии, Иркутской, Оренбургской, Нижегородской, Амурской, Кемеровской, Новосибирской, Тюменской областей, Приморского, Хабаровского, Красноярского краёв, а также Донецкой Народной республики. Мастерство участников оценивало жюри, в состав которого вошли специалисты в области духового инструментального исполнительства из Москвы и Новосибирска. Гран-при фестиваля получил саксофонист из Красноярска Борис Карякин.

