В Бурятии местами до +5

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +7,+9.

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября местами по республике небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +6,+11, местами 0,+5.

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