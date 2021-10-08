 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 октября

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В Бурятии местами до +5

В Бурятии местами до +5
Общество,  Фото:pexels.com
Возможны небольшие осадки

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября местами по республике небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +6,+11, местами 0,+5.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +7,+9.
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