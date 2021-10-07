Добровольные пожарные получили средства индивидуальной защиты
В улусе Алан Хоринского района Бурятии пять добровольных пожарных прошли теоретическое и практическое обучение в пожарной части №47.
- Обучение проходило в рамках реализации проекта победителя всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец России-2020» добровольного пожарного-спасателя Алексея Белоусова. Его проект посвящён созданию добровольной команды противопожарной защиты и спасательных работ, - сообщают представители Добровольческого корпуса Байкала.
Также добровольные пожарные получили средства индивидуальной защиты и носимые радиостанции, с которыми они ознакомились в ходе обучения. Для добровольной пожарной команды было передано оборудование и снаряжение на общую сумму 341 тыс. рублей.
В Бурятии добровольные пожарные прошли обучение
Общество, Фото:
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