В Бурятии добровольные пожарные прошли обучение

Общество, Фото: Добровольческий корпус Байкала

Добровольные пожарные получили средства индивидуальной защиты



В улусе Алан Хоринского района Бурятии пять добровольных пожарных прошли теоретическое и практическое обучение в пожарной части №47.



- Обучение проходило в рамках реализации проекта победителя всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец России-2020» добровольного пожарного-спасателя Алексея Белоусова. Его проект посвящён созданию добровольной команды противопожарной защиты и спасательных работ, - сообщают представители Добровольческого корпуса Байкала.



Также добровольные пожарные получили средства индивидуальной защиты и носимые радиостанции, с которыми они ознакомились в ходе обучения. Для добровольной пожарной команды было передано оборудование и снаряжение на общую сумму 341 тыс. рублей.

