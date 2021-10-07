На эти цели выделят более 900 млн рублей
В проект бюджета России на 2022-24 годы включены финансовые средства в размере 640 миллионов рублей на реконструкцию театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ. Это стало возможным после встречи главы Бурятии с представителями министерства культуры России. Алексей Цыденов заверил, что из республиканского бюджета будет выделено софинансирование – ещё 287 миллионов рублей. Итого на реконструкцию здания будет выделено 927 млн рублей.
«Новую жизнь» обретёт историческое здание в центре города по улице Ленина. Театр вернётся в своё помещение, куда ежегодно смогут приходить около 20000 юных зрителей, а сама площадь расширится почти в 2,5 раза.
В новом здании разместятся театральная детская студия, современный зал со светозвуковым оборудованием, детское кафе, студия звукозаписи, мастерские, светлое фойе. Артисты получат просторные гримёрки, создадут условия для маломобильных детей.
Напомним, что здание «Ульгэра» является объектом культурного наследия федерального значения, памятником истории. Проектно-сметная документация прошла большое количество экспертиз, и в августе прошлого года было получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
В Улан-Удэ реконструируют здание театра кукол «Ульгэр»
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