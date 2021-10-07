В сентябре на номер 112 позвонили свыше 36 тысяч раз
Многие жители Бурятии уже привыкли, что могут обратиться за помощью, позвонив по короткому номеру «112», рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В сентябре центр обработки вызовов «Система-112» в Бурятии принял свыше 36 тысяч звонков граждан. Из них диспетчеры направили более 300 вызовов в пожарную охрану, свыше 3,5 тысяч – в полицию, 8 тысяч - в скорую медицинскую помощь.
В период пандемии коронавирусной инфекции у многих людей есть различные вопросы относительно COVID-19. За сентябрь было 40 обращений граждан по этому вопросу.
Всего с начала 2021 года на номер «112» поступило почти 117 тысяч вызовов.
Жители Бурятии привыкли к номеру 112
Общество, Фото:
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