Подобная акция в республике проходит впервые
В Бурятии представители республиканских СМИ передали книги в дар пациентам республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера имени Г.Д. Дугаровой. С инициативой передачи книг выступили продюсер ГТРК «Бурятия» Алла Мальцева и главный редактор телеканала «Тивиком» Надежда Хлыстова.
Передача состоялась сегодня, 7 октября, на большой планёрке, где присутствовали заместители главного врача, заведующие отделениями и филиалами во главе с главным врачом диспансера Валерием Кожевниковым.
В своём приветственном слове Надежда Хлыстова и Алла Мальцева поблагодарили медиков за труд, пожелав всем здоровья и успехов.
- Знаем, ваши пациенты находятся на лечении многие месяцы, и мы с пониманием, от души дарим вам собранные книги, для того чтобы больные могли провести свободное время за чтением и тем самым скрасить дни пребывания в лечебном учреждении, – сказала в своём обращении Алла Мальцева.
Надежда Хлыстова добавила, что это первый транш, и следующую партию книг готовят уже не только для взрослых, но и для детей.
Главный врач противотуберкулёзного диспансера поблагодарил дарителей, пожелав им здоровья и успехов на профессиональном поприще. Как сообщает пресс-служба диспансера, такая инициатива со стороны бурятских СМИ для больных туберкулёзом проводится впервые.
В Бурятии СМИ передали книги для пациентов тубдиспансера
Общество, Фото:
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