В Бурятии СМИ передали книги для пациентов тубдиспансера

Подобная акция в республике проходит впервые



В Бурятии представители республиканских СМИ передали книги в дар пациентам республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера имени Г.Д. Дугаровой. С инициативой передачи книг выступили продюсер ГТРК «Бурятия» Алла Мальцева и главный редактор телеканала «Тивиком» Надежда Хлыстова.



Передача состоялась сегодня, 7 октября, на большой планёрке, где присутствовали заместители главного врача, заведующие отделениями и филиалами во главе с главным врачом диспансера Валерием Кожевниковым.



В своём приветственном слове Надежда Хлыстова и Алла Мальцева поблагодарили медиков за труд, пожелав всем здоровья и успехов.



- Знаем, ваши пациенты находятся на лечении многие месяцы, и мы с пониманием, от души дарим вам собранные книги, для того чтобы больные могли провести свободное время за чтением и тем самым скрасить дни пребывания в лечебном учреждении, – сказала в своём обращении Алла Мальцева.



Надежда Хлыстова добавила, что это первый транш, и следующую партию книг готовят уже не только для взрослых, но и для детей.



Главный врач противотуберкулёзного диспансера поблагодарил дарителей, пожелав им здоровья и успехов на профессиональном поприще. Как сообщает пресс-служба диспансера, такая инициатива со стороны бурятских СМИ для больных туберкулёзом проводится впервые.



