Капитальный ремонт длился два года
В Кижингинском районе Бурятии глава республики Алексей Цыденов принял участие в открытии общежития станции юных туристов после капитального ремонта, длившегося два года. Вместимость общежития – 60 человек. На ремонтные работы было затрачено более 9 млн рублей.
- Я всех искренне поздравляю с тем, что у нас такие объекты появляются… Безусловно район получил дополнительный стимул для более активной жизни, для того, чтобы была более активная и насыщенная жизнь, - сказал Алексей Цыденов - Я вот только из Москвы прилетел, сразу с самолёта к вам. В следующем году начинаем строить школу в Кижинге. У нас задача, чтобы 1 сентября 2023 года дети пошли в новую школу.
Здание общежития станции юных туристов 1953 года постройки. Общая площадь составляет 488 кв. м. В ходе ремонта произведена замена кровли, утепление и обшивка фасада здания, капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения, установка окон и дверных проёмов, замена напольного покрытия, оштукатуривание стен, замена электропроводки, монтаж пожарной сигнализации, закупка мебели и бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
В районе Бурятии открылось общежитие станции юных туристов
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