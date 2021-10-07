В районе Бурятии открылось общежитие станции юных туристов

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Капитальный ремонт длился два года



В Кижингинском районе Бурятии глава республики Алексей Цыденов принял участие в открытии общежития станции юных туристов после капитального ремонта, длившегося два года. Вместимость общежития – 60 человек. На ремонтные работы было затрачено более 9 млн рублей.



- Я всех искренне поздравляю с тем, что у нас такие объекты появляются… Безусловно район получил дополнительный стимул для более активной жизни, для того, чтобы была более активная и насыщенная жизнь, - сказал Алексей Цыденов - Я вот только из Москвы прилетел, сразу с самолёта к вам. В следующем году начинаем строить школу в Кижинге. У нас задача, чтобы 1 сентября 2023 года дети пошли в новую школу.



Здание общежития станции юных туристов 1953 года постройки. Общая площадь составляет 488 кв. м. В ходе ремонта произведена замена кровли, утепление и обшивка фасада здания, капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения, установка окон и дверных проёмов, замена напольного покрытия, оштукатуривание стен, замена электропроводки, монтаж пожарной сигнализации, закупка мебели и бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

