В Чите выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»

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«Музыка Родины»: В Улан-Удэ выступит известный певец Максим Павлов Общество, В Улан-Удэ прилетает один из известных и талантливых музыкантов России и Беларуси, лауреат Дельфийских игр Максим Павлов. А в ноябре состоится гала-концерт лауреатов и гостей творческого проекта «Музыка Родины». «Байкал-Daily» побеседовал с народной артисткой Республики Бурятия Ольгой Жигмитовой – о самобытном таланте нашего гостя, тонкостях творческого гранта-конкурса и о том, что значат подобные встречи для наших земляков