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В Чите выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»

В Чите выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»
Общество,  Фото:оргкомитет «Чита - город трудовой доблести»
Проголосовать можно за один из пяти вариантов

В столице Забайкальского края стартовало голосование по определению места для стелы «Чита – город трудовой доблести». Напомним, что 10 сентября указом президента РФ Чите было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В соответствии с федеральным законодательством, в городе, удостоенном этого высокого звания, должна быть установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации.

Первым шагом на пути реализации проекта стал выбор места установки стелы. Общественный совет по вопросам истории и культуры при администрации города предложил установить стелу на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев в годы Великой Отечественной войны». Однако, на совете рассматривались и альтернативные варианты размещения стелы. На сегодняшний день таких предложений пять:
- площадь Труда в посёлке КСК,
- кольцо на пересечении улиц Карла Маркса и Советской,
- площадь перед аэропортом Кадала,
- въезд в город со стороны Агинского тракта,
- мемориал «Боевая и трудовая слава забайкальцев в годы Великой Отечественной войны».

Жителям Читы предлагается принять участие в голосовании и помочь определить будущее место расположения стелы. Голосование будет проходить с 7 октября по 7 ноября 2021 года на сайте администрации города, сообщает пресс-служба мэрии Читы.

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