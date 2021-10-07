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В Бурятии с экс-работницы почты взыскали ущерб

В Бурятии с экс-работницы почты взыскали ущерб
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Добровольно женщина возместила не всю сумму

В Тункинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с бывшей работницы отделения почтовой связи сумму материального ущерба.

- Ранее суд признал женщину виновной по ч.1 ст. 1064 Гражданского кодекса – за вред, причинённый имуществу. Сумма причинённого ущерба составила около 50 тысяч рублей. После приговора суда осуждённая не в полном объёме возместила похищенные денежные средства, - сообщили в УФССП по Бурятии.

В связи с неполным возмещением материального ущерба федеральное государственное унитарное предприятие обратилось в суд за взысканием оставшейся суммы в размере 19 тысяч рублей.

В службе судебных приставов в отношении экс-работницы было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого задолженность списана с расчетного счета должника.

На сегодняшний деньги перечислены на счёт взыскателя.


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