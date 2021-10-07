Победители смогут принять участие в бале «Звёзды студенческого спорта»
Жителей республики приглашают принять участие в конкурсе-челлендже «Я горжусь». Акция пройдёт до 14 октября и принять участие может любой желающий.
Для участия в челлендже необходимо:
- выполнить физические упражнения в количестве 76 раз по одному выбранному виду спорта (например, чеканка мяча, отжимания, прокрутка обруча);
- сделать фото/видео и выложить в соцсеть с хэштегами #ягоржусь, #мойстудспорт.
Победители, чьё видео наберёт большее количество просмотров и «лайков», получат возможность принять участие в ежегодном мероприятии – бале «Звёзды студенческого спорта».
- Спортивный конкурс-челлендж «Я горжусь» – возможность на собственном примере показать, что такое сила духа и единство, с помощью которых наши предки выиграли самую кровопролитную битву в истории – Великую Отечественную Войну. Своим подвигом наши предки позволили нам сражаться лишь с одним соперником – с самими собой. Во время войны физкультура и спорт помогали многим преодолевать тяготы и невзгоды, преодолевать себя, учили мужеству и стойкости, закаляли волю и характер, помогали воевать и побеждать. Самые важные операции, требующие выносливости и физической силы, смелости и волевых качеств, командиры возлагали на спортсменов, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
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Жителей Бурятии приглашают на конкурс-челлендж «Я горжусь»
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