В Бурятии проведут чемпионат по велогонкам в гору

Соревнования состоятся в Улан-Удэ 17 октября
В Улан-Удэ 17 октября пройдут чемпионат и первенство Бурятии по маунтинбайку в гонке в гору (апхилл «Комушка»).
Соревнования проведут с раздельным стартом (интервал 1 мин.). Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию протяжённостью 3500 метров с набором высоты 250 м.
Будет разыграно четыре комплекта медалей:
- Юноши, юниоры 14-18 лет;
- Мужчины 19-39 лет;
- Мужчины 40 и старше;
- Девушки, женщины всех возрастов.
Регистрация участников состоится с 11:45 до 12:30 возле входа в ТРЦ «Два кита». Старт соревнований будет дан в 13:00. Об этом сообщает федерация велосипедного спорта Бурятии.
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