В Бурятии проведут чемпионат по велогонкам в гору

Соревнования состоятся в Улан-Удэ 17 октября



В Улан-Удэ 17 октября пройдут чемпионат и первенство Бурятии по маунтинбайку в гонке в гору (апхилл «Комушка»).



Соревнования проведут с раздельным стартом (интервал 1 мин.). Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию протяжённостью 3500 метров с набором высоты 250 м.



Будет разыграно четыре комплекта медалей:

- Юноши, юниоры 14-18 лет;

- Мужчины 19-39 лет;

- Мужчины 40 и старше;

- Девушки, женщины всех возрастов.



Регистрация участников состоится с 11:45 до 12:30 возле входа в ТРЦ «Два кита». Старт соревнований будет дан в 13:00. Об этом сообщает федерация велосипедного спорта Бурятии.



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