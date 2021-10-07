 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 октября

06 октября

Популярное

В МФЦ появится новый сервис для эвенков и сойотов

В МФЦ появится новый сервис для эвенков и сойотов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Через центры можно будет подать документы для включения в список коренных малочисленных народов

В России продолжается создание единого списка граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам. Теперь подавать документы для включения в этот список они смогут в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом утвердило правительство РФ.

Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот. Им больше не придётся готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Такой порядок заработает с 7 февраля 2022 года. Список формирует федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме.

Сейчас, чтобы попасть в этот список, человек должен отправить по почте в ФАДН заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу. Новое постановление сделает эту процедуру проще и удобнее для граждан. Подавать документы сможет и община. Такую возможность предусмотрели для тех, кто живёт в отдалённых и труднодоступных местах.

- В отдельных регионах МФЦ уже начали эту работу. Новый сервис оказался востребованным, поэтому эту практику решили закрепить на федеральном уровне, распространив на все территории, где проживают коренные малочисленные народы, - сообщает пресс-служба ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
коренные малочисленные народы МФЦ эвенки сойоты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ принимает студенческий чемпионат по волейболу
Улан-Удэ принимает студенческий чемпионат по волейболу
Общество, 07.10.2021
В Бурятию приехали команды из Омска, Красноярска, Читы, Сургута и Кызыла

«Музыка Родины»: В Улан-Удэ выступит известный певец Максим Павлов
«Музыка Родины»: В Улан-Удэ выступит известный певец Максим Павлов
Общество, 07.10.2021
В Улан-Удэ прилетает один из известных и талантливых музыкантов России и Беларуси, лауреат Дельфийских игр Максим Павлов. А в ноябре состоится гала-концерт лауреатов и гостей творческого проекта «Музыка Родины». «Байкал-Daily» побеседовал с народной артисткой Республики Бурятия Ольгой Жигмитовой – о самобытном таланте нашего гостя, тонкостях творческого гранта-конкурса и о том, что значат подобные встречи для наших земляков
Забайкалью одобрили кредит на новый микрорайон в Чите
Забайкалью одобрили кредит на новый микрорайон в Чите
Общество, 07.10.2021
Город получит более 2 млрд рублей на транспортную и инженерную инфраструктуру
Евгения Жербаева качали на руках в Москве
Евгения Жербаева качали на руках в Москве
Общество, 07.10.2021
Земляки тепло встретили призёра чемпионата мира в аэропорту
В Иркутске автобусы станут зелёные, а трамваи – синие
В Иркутске автобусы станут зелёные, а трамваи – синие
Общество, 07.10.2021
Для окраски общественного транспорта будут использовать определённые цвета
В Бурятии выбрали лучших молодых учёных
В Бурятии выбрали лучших молодых учёных
Общество, 07.10.2021
Победителями и призёрами в 4 номинациях стали 13 человек
Оркестр Читы стал лауреатом всероссийского фестиваля
Оркестр Читы стал лауреатом всероссийского фестиваля
Общество, 07.10.2021
В финале мероприятия приняли участие 40 коллективов
Иркутянка вошла в десятку лучших директоров школ России
Иркутянка вошла в десятку лучших директоров школ России
Общество, 07.10.2021
Победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Кремлёвском дворце 10 октября
В Улан-Удэ реконструируют здание театра кукол «Ульгэр»
В Улан-Удэ реконструируют здание театра кукол «Ульгэр»
Общество, 07.10.2021
На эти цели выделят более 900 млн рублей
В Бурятии ожидается сильный ветер и мокрый снег
В Бурятии ожидается сильный ветер и мокрый снег
Общество, 07.10.2021
Стал известен прогноз погоды на выходные
В Улан-Удэ представили нового директора оперного театра
В Улан-Удэ представили нового директора оперного театра
Общество, 07.10.2021
Дмитрий Дылыков вернулся в Бурятию из Забайкалья, где трудился замминистра культуры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^