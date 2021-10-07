Через центры можно будет подать документы для включения в список коренных малочисленных народов
В России продолжается создание единого списка граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам. Теперь подавать документы для включения в этот список они смогут в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом утвердило правительство РФ.
Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот. Им больше не придётся готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Такой порядок заработает с 7 февраля 2022 года. Список формирует федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме.
Сейчас, чтобы попасть в этот список, человек должен отправить по почте в ФАДН заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу. Новое постановление сделает эту процедуру проще и удобнее для граждан. Подавать документы сможет и община. Такую возможность предусмотрели для тех, кто живёт в отдалённых и труднодоступных местах.
- В отдельных регионах МФЦ уже начали эту работу. Новый сервис оказался востребованным, поэтому эту практику решили закрепить на федеральном уровне, распространив на все территории, где проживают коренные малочисленные народы, - сообщает пресс-служба ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В МФЦ появится новый сервис для эвенков и сойотов
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