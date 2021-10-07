По итогам проекта «Байкал – Аляска» разработают маршруты для туристов

Проект могут включить в перечень национальных туристских маршрутов
По итогам экспедиций «Байкал – Аляска» будут разработаны новые туристические маршруты. Об этом 6 октября рассказали во время пресс-конференции, посвящённой итогам путешествия «Байкал – Аляска: по следам Амурской экспедиции», которое завершилось в сентябре. Путешествие «Байкал – Аляска: по следам Амурской экспедиции» стало продолжением экспедиции «Байкал – Аляска», которая состоялась в 2017-2019 гг. Тогда маршрут полегал от Иркутска до города Ситка, бывшей столицы Русской Америки.
Одна из основных целей проекта – развитие туризма в восточных регионах России. По данным агентства по туризму Иркутской области, маршруты «Байкал – Аляска» 2017-2019 годов и «Байкал – Аляска: по следам Амурской экспедиции» 2021 года стали финалистами всероссийского проекта «Открой свою Россию». Среди победителей конкурса Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».
– Этот проект – один из самых масштабных и нестандартных в сфере туризма, реализованных в нашей стране. Прохождение такого маршрута может стать главным событием в жизни для любого туриста. Правительство Иркутской области будет оказывать поддержку во включении данного проекта в перечень национальных туристских маршрутов, – сказала начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова.
Маршрут экспедиции «Байкал – Аляска: по следам Амурской экспедиции», которая завершилась 30 сентября 2021 года, составил 9850 километров. На моторном судне «Искатель-3» участники прошли по маршруту легендарной Амурской экспедиции 1849 года, по результатам которой полтора столетия назад был открыт выход в море по реке Амур, а также Приамурье вошло в состав Российской империи.
– Долгое время считалось, что у Амура нет устья, и он уходит в песок, поэтому путь в море по этой реке невозможен. Согласно истории, в 1849 году команда корабля «Байкал» открыла устье Амура. По этому маршруту целиком также никто не проходил уже более ста лет, и мы решили возродить память и о втором пути в океан – по Селенге и Амуру, – комментирует организатор экспедиции и капитан корабля «Искатель-3» Анатолий Казакевич.
Маршрут 2021 года объединил семь регионов: Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край, Амурскую область, Хабаровский край, Еврейскую Автономную область и Якутию. Участники прошли по Ангаре, Байкалу, Селенге, Ингоде, Амуру и Охотскому морю. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
По итогам проекта «Байкал – Аляска» разработают маршруты для туристов
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