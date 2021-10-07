Сбер продолжил акцию по лесовосстановлению в Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба Бурятского отделения Сбербанка

Волонтёры Сбербанка приняли участие в акции по озеленению лесов Бурятии и вместе с добровольцами движения ЭКА* провели заключительную, осеннюю, посадку деревьев: 10 тысяч молодых сосен обрели «дом» в лесу вблизи города Кяхта



Акция входит в программу восстановления защитных лесов «Южный лесной пояс России», созданную для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.



В мае 2021 года в лесах Кяхтинского района силами волонтёров движения ЭКА и Сбера на площади 5 га были высажены 20 тысяч сеянцев сосны. В начале октября посадки в лесной зоне Бурятии прошли финальный этап.



- По всей России в 2021 году Сбер запланировал высадить 180000 саженцев в честь 180-летия Сбера, и мы к этой цели идём, в каждом регионе добавляются новые лесопарковые зоны. Акция «Южный лесной пояс России» охватывает 14 регионов, и Бурятия есть в этом списке. Кяхтинский район выбран не случайно – он самый южный в республике, его границы совпадают с границей Монголии, и нашей территории очень нужна поддержка в плане восстановления лесов. В мае мы начали восполнять лесной фонд, утраченный в пожаре 2016 года, а 2 октября завершили начатое дело. Уже на следующий год маленькие прижившиеся сеянцы, смогут начать выполнять свою функцию по укреплению почвы, - пояснил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



- Южные равнинные участки Бурятии в большинстве случаев характеризуются засушливым климатом и высокой вероятностью опустынивания. Проект «Южный пояс России», в рамках которого мы высадили молодой лес весной и осенью 2021 года в Кяхтинском районе, поможет сделать климат региона менее сухим и создать условия, чтобы влага надолго задерживалась в местных почвах. Мы благодарим всех участников посадок и надеемся, что они и в дальнейшем будут поддерживать восстановление бурятских лесов. Вместе мы сможем замедлить климатические изменения в регионе и за его пределами! - сообщила Елена Горохова, директор движения ЭКА.



*Движение ЭКА — межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. Среди направлений работы — реализация масштабных программ и проектов по экологическому просвещению детей, молодёжи и взрослых; направление по формированию ответственного обращения с отходами; направление по защите экологических прав граждан, лесовосстановлению; и другие.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

