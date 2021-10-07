В Улан-Удэ комплексно решают вопросы транспортного обслуживания горожан

Управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

Последнее рассмотрение стоимости проезда в маршрутном транспорте было в сентябре 2020 года – тогда тариф был повышен на 4 рубля в автобусах и на 3 рубля в трамваях. Предполагается, что повышение тарифа на проезд в 2022 году в автобусах составит 1 рубль (4,16%) и не превысит прогнозное значение уровня инфляции Центробанка России за 2021 год (5,7-6,2%).За этот год цены на бензин выросли на 8 процентов, цены на дизельное топливо – на 7,2 процента, также подорожали смазочные материалы. Кроме того, на 5,5 процентов повысились затраты на оплату труда в связи с увеличением минимального размера оплаты труда.С 2018 года фиксируется устойчивый отток подвижного состава у частных перевозчиков. В настоящий момент выход автобусов на городские маршруты составляет 730 единиц, в 2020 году он составлял 840 единиц. Всего парк автобусов частных перевозчиков сократился почти на 30% по сравнению с 2018 годом.В рамках исполнения поручения Президента РФ от 25.12.2020 Администрацией г. Улан-Удэ подготовлены предложения по оптимизации маршрутной сети, потребности в автобусах большого и среднего класса, развитию городского электрического транспорта.Результаты проводимой работы были представлены в Правительство РФ и доложены Президенту России. Поручение остаётся на контроле. Правительством РФ изыскиваются источники финансирования обновления подвижного состава и инфраструктуры г. Улан-Удэ. Ожидаемый результат проводимой работы – решение назревших транспортных проблем, развитие системы городского общественного транспорта в 2022-2023 годах.На следующей неделе планируется проведение круглого стола транспортного совета с привлечением общественности и СМИ.