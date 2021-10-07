 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 октября

06 октября

Популярное

В Улан-Удэ комплексно решают вопросы транспортного обслуживания горожан

В Улан-Удэ комплексно решают вопросы транспортного обслуживания горожан
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Комитет экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ проводит проверку экономической обоснованности расчётов предельных тарифов на проезд в общественном транспорте, представленных на рассмотрение перевозчиками

Последнее рассмотрение стоимости проезда в маршрутном транспорте было в сентябре 2020 года – тогда тариф был повышен на 4 рубля в автобусах и на 3 рубля в трамваях. Предполагается, что повышение тарифа на проезд в 2022 году в автобусах составит 1 рубль (4,16%) и не превысит прогнозное значение уровня инфляции Центробанка России за 2021 год (5,7-6,2%).

За этот год цены на бензин выросли на 8 процентов, цены на дизельное топливо – на 7,2 процента, также подорожали смазочные материалы. Кроме того, на 5,5 процентов повысились затраты на оплату труда в связи с увеличением минимального размера оплаты труда.

С 2018 года фиксируется устойчивый отток подвижного состава у частных перевозчиков. В настоящий момент выход автобусов на городские маршруты составляет 730 единиц, в 2020 году он составлял 840 единиц. Всего парк автобусов частных перевозчиков сократился почти на 30% по сравнению с 2018 годом.

В рамках исполнения поручения Президента РФ от 25.12.2020 Администрацией г. Улан-Удэ подготовлены предложения по оптимизации маршрутной сети, потребности в автобусах большого и среднего класса, развитию городского электрического транспорта.

Результаты проводимой работы были представлены в Правительство РФ и доложены Президенту России. Поручение остаётся на контроле. Правительством РФ изыскиваются источники финансирования обновления подвижного состава и инфраструктуры г. Улан-Удэ. Ожидаемый результат проводимой работы – решение назревших транспортных проблем, развитие системы городского общественного транспорта в 2022-2023 годах.

На следующей неделе планируется проведение круглого стола транспортного совета с привлечением общественности и СМИ.

Управление по информационной политике администрации Улан-Удэ
администрацияУУ тарифы Улан-Удэ общественный транспорт маршрутное такси автобус трамвай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за сутки умерли шесть больных коронавирусом
В Бурятии за сутки умерли шесть больных коронавирусом
Общество, 07.10.2021
Заболеваемость коронавирусом в республике продолжает расти
В Улан-Удэ комплексно решают вопросы транспортного обслуживания горожан
В Улан-Удэ комплексно решают вопросы транспортного обслуживания горожан
Общество, 07.10.2021
Комитет экономического развития и туризма администрации города проводит проверку экономической обоснованности расчётов предельных тарифов на проезд в общественном транспорте
Театральный поезд отправится по районам Забайкалья
Театральный поезд отправится по районам Забайкалья
Общество, 07.10.2021
Жителям отдалённых районов покажут пьесу 
Жителя села в Бурятии больше недели оставались без холодной воды
Жителя села в Бурятии больше недели оставались без холодной воды
Общество, 07.10.2021
Однако отключение при ремонте не должно быть более шести часов 
В Улан-Удэ будут судить сбытчиков поддельных денег
В Улан-Удэ будут судить сбытчиков поддельных денег
Общество, 07.10.2021
Фальшивыми пятитысячными купюрами рассчитывались в магазинах 
В Бурятии прошли учения по гражданской обороне
В Бурятии прошли учения по гражданской обороне
Общество, 07.10.2021
Было задействовано свыше пяти тысяч человек 
В Забайкалье пройдёт финал хорового фестиваля «Многогласие»
В Забайкалье пройдёт финал хорового фестиваля «Многогласие»
Общество, 07.10.2021
Отборочный тур проходит в районах края в онлайн-формате
В Улан-Удэ днём до +10
В Улан-Удэ днём до +10
Общество, 07.10.2021
В районах республики возможен мокрый снег
По Улан-Удэ проедет трамвайная экскурсия
По Улан-Удэ проедет трамвайная экскурсия
Общество, 06.10.2021
Она позволит по-новому взглянуть на привычный маршрут
Забайкалье впервые примет чемпионат ДФО по пауэрлифтингу
Забайкалье впервые примет чемпионат ДФО по пауэрлифтингу
Общество, 06.10.2021
Также состоится первенство Дальневосточного округа
В Иркутске запретят движение грузовиков на трёх мостах
В Иркутске запретят движение грузовиков на трёх мостах
Общество, 06.10.2021
Ограничения снимут после завершения ремонтных работ
В Бурятии центр «Светлый» отмечает день рождения
В Бурятии центр «Светлый» отмечает день рождения
Общество, 06.10.2021
Свои двери учреждение открыло для ребят в 2006 году
В Забайкалье считают мелких зверьков
В Забайкалье считают мелких зверьков
Общество, 06.10.2021
Зоологами во время мониторинга был замечен самый мелкий представитель отряда хищных – ласка
В улан-удэнском парке высаживают берёзовую рощу
В улан-удэнском парке высаживают берёзовую рощу
Общество, 06.10.2021
Всего этой осенью в парке имени Жанаева высадили порядка 600 саженцев
Жителей Бурятии испугали сирены
Жителей Бурятии испугали сирены
Общество, 06.10.2021
Звонки поступали на номер «112»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^