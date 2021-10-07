Театральный поезд отправится по районам Забайкалья

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жителям отдалённых районов покажут пьесу



Автономная некоммерческая организация «Открытое Забайкалье» стала обладателем гранта президентского фонда культурных инициатив и получила около двух миллионов рублей государственной поддержки на реализацию проекта «Проездом из 37-го». В ходе проекта планируется постановка и показ спектакля по пьесе известной забайкальской писательницы в отдалённых районах края.



По словам авторов идеи, главная задача проекта состоит в том, чтобы поставить спектакль по новой пьесе забайкальской писательницы Елены Чубенко «Унеси мои грехи» и показать его бесплатно в не менее семи труднодоступных районах края. Спектакль планируется поставить в народном театре имени Буракова села Улеты.



- Пьеса «Унеси мои грехи» посвящена репрессиям, которые в 30-е годы коснулись и жителей нашего края. Пьеса рассказывает не только о репрессированных, но и о широкой душе забайкальцев, умеющих прощать, принимать свою историю и любить свой родной край, - рассказали в «Открытом Забайкалье». – Жители районов имеют большую потребность в профессиональном искусстве. Проект даст возможность охватить отдалённые от краевого центра уголки, в которых спектакли народного театра имени Н.Н. Буракова Улетовского района пользуются большим спросом, а приезд артистов является для них важным культурным событием.



Спектакль планируется показать для жителей Улетовского, Хилокского, Петровск-Забайкальского, Читинского, Красночикойского, Акшинского районов и Агинского бурятского округа.



Президентским фондом культурных инициатив поддержано пять проектов Забайкалья на общую сумму около 12 миллионов рублей.



О создании фонда президент России заявил во время оглашения ежегодного послания 21 апреля 2021 года. Общий объем грантовой поддержки проектов по всей России составил более 3,5 миллиарда рублей. Приём заявок на получение грантов завершился 30 июля. Забайкальский край подал более 80 проектов на участие в конкурсе, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

