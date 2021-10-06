В улан-удэнском парке высаживают берёзовую рощу

Всего этой осенью в парке имени Жанаева высадили порядка 600 саженцев



6 октября в парке имени Жанаева в Улан-Удэ высадили 40 саженцев берёзы. Уже четвёртый год здесь помогают озеленить территорию сотрудники Авиалесоохраны.



- Забайкальская база авиационной охраны лесов каждый год по два раза – осенью и весной - устраивает акции по посадке деревьев в парке Жанаева. Мы, лесники, любим природу и хотим, чтобы в городе была частичка леса, - рассказал сотрудник Авиалесоохраны.



Всего этой осенью в парке имени Жанаева высадили порядка 600 саженцев – это берёза, сосна, ель и вишня.



Сейчас в Улан-Удэ идут посадки в рамках муниципальной программы «Зелёный город». В Железнодорожном районе до 13 октября планируется высадить 2300 саженцев, посадки в двух других районах уже завершены, сообщили в пресс-службе мэрии.

